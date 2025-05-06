Курганский поставщик еды попал в скандал из-за эчпочмака со свининой
РИАН: Курганский поставщик еды переименовал эчпочмаки после жалоб покупателей
Эчпочмаки. Обложка © ТАСС / Андрей Титов
Курганский производитель «Белые ручки» после жалоб покупателей переименовал свои эчпочмаки в пирожки с картофелем и мясом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предприятие.
Клиенты популярной службы доставки продуктов на Урале выразили недовольство тем, что компания ООО «Белые ручки» предлагала к продаже эчпочмак со свининой. По мнению пользователей, это является искажением традиционного рецепта татарской кухни.
«Мы его уже переименовали — пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г», — сказал собеседник агентства.
Представитель компании также принёс свои извинения покупателям.
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