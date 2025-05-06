Курганский поставщик еды попал в скандал из-за эчпочмака со свининой

Курганский производитель «Белые ручки» после жалоб покупателей переименовал свои эчпочмаки в пирожки с картофелем и мясом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предприятие.

Клиенты популярной службы доставки продуктов на Урале выразили недовольство тем, что компания ООО «Белые ручки» предлагала к продаже эчпочмак со свининой. По мнению пользователей, это является искажением традиционного рецепта татарской кухни.

«Мы его уже переименовали — пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г», — сказал собеседник агентства.

Представитель компании также принёс свои извинения покупателям.