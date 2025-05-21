В России оштрафовали Исуса Христа за помощь нелегальным мигрантам

В Казани судебные приставы принудительно доставили на заседание по уголовному делу 45-летнего местного жителя Исуса Христа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану. Мужчину обвинили в организации фиктивной прописки 45 иностранцев в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра.

Судебные приставы, имея на руках постановление о принудительном приводе, прибыли к дому Христа, но он не открыл им дверь. После безуспешных попыток достучаться приставы позвонили ему по мобильному телефону. Убедившись, что он действительно находится в квартире, они сделали вид, что ушли. Когда мужчина вышел из дома за покупками, приставы задержали его.

В отношении Христа оформили административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностных лиц»). Затем его привезли в Московский районный суд Казани, где ему назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.