Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 18:18

На экс-замглавы Мытищ снова завели дела из-за выдачи жилья мигрантам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи вновь возбудил уголовные дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Мытищ и уроженки Центральной Азии, сообщает пресс-служба СК России. Поводом стала история с получением жилищного сертификата на сумму более 24 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что ранее прокуратура трижды отменяла возбуждение дела о халатности и пять раз — дело о мошенничестве. Но теперь следователи собрали новые доказательства.

По версии следствия, при выдаче сертификата не были проверены реальные доходы семьи и наличие жилья. В числе якобы проживающих в квартире числились люди, которые в этот момент либо учились за границей, либо отбывали тюремный срок.

СК отмечает, что несмотря на это, заявительницу признали нуждающейся в жилье и выдали субсидию. Сейчас следователи продолжают выяснять, кто ещё мог быть причастен к мошеннической схеме.

Бастрыкин рассказал о «выкручивающейся» после скандала с мигрантами главе Мытищ
Бастрыкин рассказал о «выкручивающейся» после скандала с мигрантами главе Мытищ

В начале этого года администрация Мытищ сообщила о предоставлении субсидии на жильё семье мигрантов — Тахмине Самадовой и Рамазону Рахимову, проживающим с семью детьми в однокомнатной квартире. Это разгневало многих горожан. Также выяснилось, что жена главы семейства намеренно занизила доходы мужа, а также предоставила не соответствующую действительности выписку из домовой книги о проживании по месту жительства 13 человек.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • СК РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar