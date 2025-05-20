На экс-замглавы Мытищ снова завели дела из-за выдачи жилья мигрантам

Следователи вновь возбудил уголовные дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Мытищ и уроженки Центральной Азии, сообщает пресс-служба СК России. Поводом стала история с получением жилищного сертификата на сумму более 24 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что ранее прокуратура трижды отменяла возбуждение дела о халатности и пять раз — дело о мошенничестве. Но теперь следователи собрали новые доказательства.

По версии следствия, при выдаче сертификата не были проверены реальные доходы семьи и наличие жилья. В числе якобы проживающих в квартире числились люди, которые в этот момент либо учились за границей, либо отбывали тюремный срок.

СК отмечает, что несмотря на это, заявительницу признали нуждающейся в жилье и выдали субсидию. Сейчас следователи продолжают выяснять, кто ещё мог быть причастен к мошеннической схеме.