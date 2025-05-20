Бастрыкин рассказал о «выкручивающейся» после скандала с мигрантами главе Мытищ

Нелегальная миграция процветает, в том числе, благодаря действиям чиновников на муниципальном уровне, заявил глава СК России Александр Бастрыкин. В качестве примера он привёл главу Мытищ Юлию Купецкую, которая предоставила жильё семье мигрантов, несмотря на предоставленные ими ложные данные.

«С Купецкой совершенно понятно: женщина богатая, состоятельная, но как-то выкручивается очень неплохо. Там привлекаем к ответственности замглавы администрации», — добавил Бастрыкин.

Глава СК признал, что ситуация в Мытищах, длящаяся уже более полугода и находящаяся под его личным контролем, до сих пор не разрешена. Бастрыкин также подчеркнул, что подобные проблемы возникают и в других регионах страны. Особое недоумение у него вызывает бездействие правоохранительных органов в случаях, когда мигранты получают жильё вне очереди, в то время как граждане, законно ожидающие своей очереди, остаются без квартир.