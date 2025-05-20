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Регион
20 мая, 16:21

Бастрыкин рассказал о «выкручивающейся» после скандала с мигрантами главе Мытищ

Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Нелегальная миграция процветает, в том числе, благодаря действиям чиновников на муниципальном уровне, заявил глава СК России Александр Бастрыкин. В качестве примера он привёл главу Мытищ Юлию Купецкую, которая предоставила жильё семье мигрантов, несмотря на предоставленные ими ложные данные.

«С Купецкой совершенно понятно: женщина богатая, состоятельная, но как-то выкручивается очень неплохо. Там привлекаем к ответственности замглавы администрации», — добавил Бастрыкин.

Глава СК признал, что ситуация в Мытищах, длящаяся уже более полугода и находящаяся под его личным контролем, до сих пор не разрешена. Бастрыкин также подчеркнул, что подобные проблемы возникают и в других регионах страны. Особое недоумение у него вызывает бездействие правоохранительных органов в случаях, когда мигранты получают жильё вне очереди, в то время как граждане, законно ожидающие своей очереди, остаются без квартир.

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В начале этого года администрация Мытищ сообщила о предоставлении субсидии на жильё семье мигрантов — Тахмине Самадовой и Рамазону Рахимову, проживающим с семью детьми в однокомнатной квартире. Это разгневало многих горожан. Также выяснилось, что жена главы семейства намеренно занизила доходы мужа, а также предоставила не соответствующую действительности выписку из домовой книги о проживании по месту жительства 13 человек.

Наталья Демьянова
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