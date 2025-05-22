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22 мая, 12:06

В Дубне отец и сын избили полицейского, помешавшего им украсть товар из ПВЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / daniilphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / daniilphotos

В Дубне отец с сыном избили полицейского, который хотел остановить юношу, пытавшегося уйти из пункта выдачи с неоплаченным товаром. Злоумышленники были задержаны, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

15 мая в одном из пунктов выдачи на улице Мичурина участковый уполномоченный полиции, находившийся в отпуске, заметил молодого человека, который собирался покинуть заведение без оплаты товара. Когда полицейский попытался вмешаться, юноша проявил агрессию и ударил его по лицу.

«Полицейским было принято решение о задержании гражданина. Позже в помещение зашёл отец злоумышленника, и они оба стали наносить многочисленные удары полицейскому, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции идентифицировали подозреваемых, ими оказались местные жители в 2006 и 1970 годов рождения. Их задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

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Александра Мышляева
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