В Дубне отец и сын избили полицейского, помешавшего им украсть товар из ПВЗ
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В Дубне отец с сыном избили полицейского, который хотел остановить юношу, пытавшегося уйти из пункта выдачи с неоплаченным товаром. Злоумышленники были задержаны, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
15 мая в одном из пунктов выдачи на улице Мичурина участковый уполномоченный полиции, находившийся в отпуске, заметил молодого человека, который собирался покинуть заведение без оплаты товара. Когда полицейский попытался вмешаться, юноша проявил агрессию и ударил его по лицу.
«Полицейским было принято решение о задержании гражданина. Позже в помещение зашёл отец злоумышленника, и они оба стали наносить многочисленные удары полицейскому, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции идентифицировали подозреваемых, ими оказались местные жители в 2006 и 1970 годов рождения. Их задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ставропольском крае группа цыган атаковала сотрудников полиции. В результате были задержаны трое главных участников конфликта, которым может грозить до пяти лет тюремного заключения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Позже нападавшие принесли извинения.