Следствие установило главу террористической ячейки, напавшей на полицейских в Махачкале

Следственный комитет России выявил организатора нападения на полицейских в Махачкале. Им оказался 41-летний уроженец Дагестана, в настоящее время находящийся за рубежом. По данным следствия, с января 2025 года он вёл вербовочную деятельность, вербуя участников для террористической ячейки и присылая им инструкции в мессенджерах, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

СК РФ установил организатора нападения на полицейских в Дагестане. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения 5 мая 2025 года на территории города Махачкалы двумя местными жителями террористического акта, при оперативном сопровождении республиканского УФСБ и МВД по РД, установлен 41-летний уроженец республики, причастный к вовлечению указанных лиц к совершению преступлений террористической направленности», — говорится в публикации.