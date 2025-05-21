Следствие установило главу террористической ячейки, напавшей на полицейских в Махачкале
СК: Нападение на полицейских в Махачкале организовал уроженец Дагестана
Обложка © Life.ru
Следственный комитет России выявил организатора нападения на полицейских в Махачкале. Им оказался 41-летний уроженец Дагестана, в настоящее время находящийся за рубежом. По данным следствия, с января 2025 года он вёл вербовочную деятельность, вербуя участников для террористической ячейки и присылая им инструкции в мессенджерах, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
СК РФ установил организатора нападения на полицейских в Дагестане. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан
«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения 5 мая 2025 года на территории города Махачкалы двумя местными жителями террористического акта, при оперативном сопровождении республиканского УФСБ и МВД по РД, установлен 41-летний уроженец республики, причастный к вовлечению указанных лиц к совершению преступлений террористической направленности», — говорится в публикации.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о террористической деятельности. Материалы объединены с ранее заведёнными производствами. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления.
Напомним, 5 мая в Махачкале вооружённые боевики совершили нападение на пост ДПС. Погибли двое полицейских, также были ликвидированы двое террористов. Одного из нападавших убил в рукопашной схватке сотрудник полиции Мурад Магомедов, серьёзно при этом пострадав. Позже его родные рассказали, что отважный боец идёт на поправку.