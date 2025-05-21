Появилось видео следственного эксперимента с 14-летней фанаткой битцевского маньяка, убившей девочку

Правоохранительные органы Бердянска расширяют масштабы следственных действий по делу 14-летней школьницы, подозреваемой в убийстве. В центре внимания — проверка информации о возможных новых жертвах, заявленных самой фигуранткой. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Запорожской области.