Появилось видео следственного эксперимента с 14-летней фанаткой битцевского маньяка, убившей девочку
СК провёл следственный эксперимент с 14-летней убийцей девочки в Бердянске
Правоохранительные органы Бердянска расширяют масштабы следственных действий по делу 14-летней школьницы, подозреваемой в убийстве. В центре внимания — проверка информации о возможных новых жертвах, заявленных самой фигуранткой. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Запорожской области.
Школьницу отвезли на место преступления. Видео © Пресс-служба СК РФ по Запорожской области
Юная подозреваемая уже участвовала в следственном эксперименте на месте обнаружения тела семилетней девочки, чья гибель и стала отправной точкой для нынешнего расследования.
Заявления подростка о причастности к другим преступлениям тщательно проверяются. Задача усложняется обширностью территории, требующей детального изучения и поисков.
Напомним, что в Запорожской области ранее убили семилетнюю девочку, которая ушла на прогулку с друзьями. В преступлении подозревают 14-летнюю школьницу, которая вдохновилась битцевским маньяком Александром Пичушкиным. На допросе она вполне буднично и хладнокровно рассказала об убийстве, поразив своей невозмутимостью опытных сотрудников правоохранительных органов.