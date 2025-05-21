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21 мая, 09:27

Появилось видео следственного эксперимента с 14-летней фанаткой битцевского маньяка, убившей девочку

СК провёл следственный эксперимент с 14-летней убийцей девочки в Бердянске

Обложка © Пресс-служба СК РФ по Запорожской области

Обложка © Пресс-служба СК РФ по Запорожской области

Правоохранительные органы Бердянска расширяют масштабы следственных действий по делу 14-летней школьницы, подозреваемой в убийстве. В центре внимания — проверка информации о возможных новых жертвах, заявленных самой фигуранткой. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Запорожской области.

Школьницу отвезли на место преступления. Видео © Пресс-служба СК РФ по Запорожской области

Юная подозреваемая уже участвовала в следственном эксперименте на месте обнаружения тела семилетней девочки, чья гибель и стала отправной точкой для нынешнего расследования.

Заявления подростка о причастности к другим преступлениям тщательно проверяются. Задача усложняется обширностью территории, требующей детального изучения и поисков.

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Напомним, что в Запорожской области ранее убили семилетнюю девочку, которая ушла на прогулку с друзьями. В преступлении подозревают 14-летнюю школьницу, которая вдохновилась битцевским маньяком Александром Пичушкиным. На допросе она вполне буднично и хладнокровно рассказала об убийстве, поразив своей невозмутимостью опытных сотрудников правоохранительных органов.

Владимир Озеров
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