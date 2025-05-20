Лишить мрачных образцов для подражания: В ГД оценили идею запретить детям смотреть тру-крайм

Жанр тру-крайм, изначально направленный на взрослую аудиторию, сегодня активно распространяется в соцсетях и видеохостингах без возрастных фильтров. Это создаёт благоприятную почву для формирования у детей патологического интереса к насилию, искажённого представления о добре и зле, а также эмоционального притупления. Так депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с Life.ru прокомментировал инициативу общественников запретить доступ к тру-крайму для детей.

Современные цифровые технологии делают опасный контент доступным буквально в один клик, а алгоритмы платформ нередко способствуют его популяризации среди подростков. Без установления чётких критериев вредоносности такого контента и реальных механизмов ответственности для его распространителей любые рекомендации родителей или педагогов оказываются малоэффективными. Законодательное ужесточение требований к тру-крайм-материалам с учётом возрастных ограничений — шаг, который уже давно назрел. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия»

Однако депутат считает, что одними запретами проблему не решить. Крайне важны профилактика, обучение критическому восприятию информации и развитие альтернативных форм досуга. Подростки часто обращаются к мрачным темам из-за чувства одиночества, отсутствия поддержки или стремления к самовыражению. Поэтому комплексная работа — от школы до семьи и общественных организаций — является ключом к реальному снижению интереса к такому контенту.

Немкин подчеркнул, что история со школьницей, которая вдохновлялась серийным убийцей, — тревожный сигнал, и его нельзя игнорировать.