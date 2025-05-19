«Начала колотить её»: Откровения малолетней фанатки «битцевского маньяка» шокировали опытных сыщиков

Следственный комитет опубликовал видео допроса 14-летней жительницы Бердянска, которая была задержана по подозрению в жестоком убийстве 7-летней школьницы. На кадрах оперативных мероприятий девушка даёт признательные показания и очень подробно, с описанием деталей, рассказывает, как лишила жизни свою маленькую жертву. Убийца снисходительно называет убитую девочку «мелкая», а её невозмутимость, кажется, шокирует даже опытных оперативников.

Видео © Telegram / Следком

«Я пошла, сначала взяла сумку, молоток положила, дневник, где всё записывала. Смотрю — она идёт, мелкая. Идём в сторону посадки, я место заранее приметила. Начала колотить её, очень много раз ударила», — рассказала малолетняя убийца.

«В настоящее время следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра СК России проводят работу по поиску иных потерпевших. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические», — сообщает пресс-служба СК.