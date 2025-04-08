Исследователь смерти: История «битцевского маньяка» Александра Пишучкина, взявшего на себя ещё 11 убийств Александр Пичушкин, отбывающий пожизненный срок за 48 убийств, сознался ещё в 11 убийствах в столичном районе Северное Бутово. Теперь его ждёт новое следствие в Москве. О том, как «битцевский маньяк» в середине нулевых держал в страхе всю столицу — в материале Life.ru 7 апреля, 21:35 Убийца Александр Пичушкин отбывает пожизненный срок. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Kostya Smirnov, © «Шедеврум»

Возобновление расследования дела «битцевского маньяка» не стало сюрпризом для тех, кто следил за его судьбой. Ещё во время задержания в 2006 году Пичушкин сам сообщил следователям, что на его счету 63 убийства, однако силовикам удалось собрать информацию только по 52-м, из которых суд признал доказанными 48 убийств и 3 покушения. Причём Пичушкин обвинял следователей в том, что они якобы не хотят расследовать все его преступления.

— Тогда проверяли все его показания. Пичушкин сбрасывал тела в канализационный коллектор, тела уносило далеко от места преступления, поэтому найти их тогда не смогли. К тому же тела сильно разлагаются, их трудно опознать. Именно поэтому некоторые его жертвы числились пропавшими без вести, — рассказал Life.ru один из столичных следователей.

Ещё во время судебного процесса в октябре 2007 года прокурор Москвы Юрий Сёмин сообщил, что Следственный комитет при прокуратуре города проводит проверку по признательным показаниям Пичушкина о совершении им ещё 11 убийств. Однако преступления не подтвердились.

Судя по всему, Пичушкин «вспомнил» о других убийствах, чтобы на время вырваться из колонии особого режима, в которой провёл почти 18 лет. Это известный «лайфхак» многих убийц, получивших пожизненный срок.

Кто такой Пичушкин

Пичушкин родился в 1974 году в подмосковных Мытищах. Его отец ушёл из семьи, когда Александру не было и года. Поэтому его воспитанием занимались мать и дедушка. Когда мальчику было два года, он вместе со своей семьёй перебрался в столичный район Зюзино, поэтому сознательный период своей жизни он провёл в Москве.

В детстве и подростковом возрасте он казался достаточно скромным ребёнком, не особо любил шумные компании. Скорее у него наблюдалась склонность к социофобии, поэтому большую часть времени он проводил в одиночестве. В детские годы у него проявилась большая склонность к игре в шашки и шахматы. Именно это увлечение в дальнейшем сыграло свою роль в его убийствах, поскольку уже после задержания Пичушкин признавался, что хотел довести количество своих жертв до 64 (по количеству клеток на шахматной доске).

В детстве Пичушкин упал с качелей и получил черепно-мозговую травму. После этого у него возникли проблемы с речью, в частности он начал путать буквы. По этой причине его мать вынуждена была перевести сына в логопедический интернат. Также он прошёл курс лечения в психиатрической больнице, куда был направлен после прохождения медосмотра в военкомате.

«Первое убийство как первая любовь»

Своё первое убийство Пичушкин совершил в 1992 году, когда ему было всего 18 лет. Тогда он осознавал, что хочет убивать, но не хотел делать это в одиночку. Поэтому он предложил своему одногруппнику Михаилу Одийчуку сделать это вместе. Парень решил, что его друг шутит, но согласился, и они вместе направились в Битцевский парк, где стали искать подходящее место для убийства.

Во время прогулки по парку Пичушкин понял, что Одийчук не воспринял его предложение всерьёз, поэтому решил убить его. Он набросился на жертву и задушил её верёвкой, а тело сбросил в канализацию. В дальнейшем на суде об убийстве Одийчука он сказал: «Первое убийство как первая любовь, его невозможно забыть».

Оперативники тогда вышли на Пичушкина, но не распознали в нём убийцу. Это был шанс остановить серийного убийцу и спасти жизнь десяткам жителей Москвы. Но на допросе Пичушкину, который утверждал, что ничего не знает о произошедшем, поверили, а все подозрения с него были сняты.

Душегуб извлёк урок из случившегося. Он был на грани разоблачения и не хотел, чтобы такое повторилось и в будущем. Поэтому он начал тщательно работать над собой: качал мышцы и тренировался. Поэтому следующее своё убийство он совершил спустя 9 лет, в 2001 году.

«Битцевский маньяк»

Пичушкин признался ещё в 11 эпизодах убийств. Фото © ТАСС / Юрий Машков

После перерыва своё первое убийство Пичушкин совершил в мае 2001 года. Жертвой маньяка стал 52-летний Евгений Пронин, которому убийца предложил пойти вместе выпить в Битцевском парке. Он прекрасно знал о слабости своей жертвы к спиртному, поэтому и выбрал именно её. После того как Пронин выпил, Пичушкин сбросил его в канализационный люк, где тот захлебнулся сточными водами и скончался. Так было положено начало серии убийств, которые продолжались в течение пяти лет. За этот период «битцевский маньяк» погубил 49 жизней, троим удалось чудом выжить.

Фирменным почерком маньяка стали ветки, которые он втыкал в головы убитых, — это была своеобразная отметка, что дело завершено.

Среди его жертв было много пенсионеров, которых Пичушкин заманивал в парк под предлогом распития спиртного, а после сбрасывал их тела в канализацию. Всего за 2001 год душегуб убил 12 человек, причём после последнего убийства маньяк был вынужден временно залечь на дно.

Его 12-й жертвой стал 22-летний Андрей Коновальцев, который во время распития с Пичушкиным заподозрил неладное и попытался убежать от него. Но более физически развитый маньяк схватил свою жертву, дотащил до канализационного люка, а затем сбросил туда Коновальцева. В это время тот кричал, чем привлёк внимание прохожих. Пичушкин тогда испугался, что его могут разоблачить, поэтому решил на полгода прекратить убийства.

Биограф смерти

Как рассказал впоследствии Пичушкин, в какой-то момент просто убийства ему стали неинтересны. Он хотел исследовать смерть, стать её биографом — при каком способе убийства как умирает человек, как долго, как он мучается.

Именно поэтому Пичушкин решил попробовать новые способы расправы. В январе 2002 года он познакомился с бездомным, которого пригласил в подъезд одного из домов для распития спиртного; когда они вместе поднялись на 16-й этаж, Пичушкин сбросил свою жертву с балкона. От этого способа, по словам Пичушкина, он не испытал особого удовольствия и поэтому решил вернуться к привычному методу совершения убийств.

В феврале того же года «битцевский маньяк» попытался убить 20-летнюю Марию Виричеву, которая ждала ребёнка. После того как Пичушкин сбросил её в люк, жертве удалось выбраться самостоятельно на поверхность и сохранить ребёнка. Но по какой-то причине местный участковый отговорил Виричеву писать заявление, а посоветовал той сказать, что она упала сама. Девушка, которая не имела столичной прописки, возражать не стала. В 2002 году убийства продолжались до ноября, жертвами стали более десятка человек.

В марте 2003 года Пичушкин вновь приступил к убийствам. За этот год его жертвами стали 10 человек, 11-я попытка убийства едва не привела к разоблачению маньяка. В ноябре душегуб напал на 27-летнего Константина Поликарпова, которому он нанёс несколько ударов молотком по голове, а затем сбросил того в люк. Но Поликарпову удалось выжить и выбраться из канализации. Пичушкин не на шутку испугался, узнав об этом, поскольку Поликарпов мог указать на него. Но в результате ударов по голове у пострадавшего была выявлена потеря памяти, что спасло «битцевского маньяка». Но страх, который испытал Пичушкин, привёл к тому, что душегуб на полтора года решил залечь на дно.

В июне 2005 года Пичушкин вернулся к привычному делу и продолжал убивать в течение года. Последней его жертвой стала 36-летняя Марина Москалёва, которая была его коллегой. По всей видимости, женщина подозревала что-то неладное и решила оставить своему ребёнку записку о том, с кем она пошла на прогулку. Причём Москалёва об этом сообщила и самому Пичушкину, но «битцевского маньяка» это не остановило, и он расправился со своей последней жертвой.

16 июня 2006 года Пичушкин был арестован. Среди улик, указывающих на его виновность, была запись камеры видеонаблюдения на станции метро «Коньково», на которой видно, как Пичушкин и Москалёва вошли в вестибюль. Через некоторое время арестованный признался в том, что именно он является «битцевским маньяком».

«Я был, по сути, бог»

Расследованием дела занималось московское Управление Следственного комитета, который тогда ещё был при прокуратуре. Проблем с ним не возникло — Пишучкин охотно и подробно рассказывал про каждое убийство. Тогда он и признался в 63 убийствах. Самое удивительное было в том, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала маньяка вменяемым. Расследование завершилось за год, после чего материалы дела передали в суд. Для самого Пичушкина это был настоящий праздник, сбылись его мечты — он наконец-то стал известным. Ему очень нравилось внимание многочисленных журналистов. Гособвинителем на резонансном процессе выступал прокурор Москвы Юрий Сёмин.

— Я один был прокурором, адвокатом, присяжным, судьёй, и я решал, кто будет жить, а кто нет. Я был, по сути, бог. Меня часто спрашивали: почему я никогда ничего не брал, никаких вещей. Я действительно не брал ничего, потому что не люблю этой суеты и мелочей. А интересовала меня только человеческая жизнь, потому что это самое дорогое, что есть у человека. И я забирал только самое дорогое, — заявил на последнем слове Пичушкин.

В октябре 2007 года Пичушкин был приговорён к пожизненному заключению в колонии особого режима по обвинению в 48 убийствах и трёх покушениях на убийство. Когда огласили приговор, маньяк выглядел растерянно. Но не от наказания, а от того, что шоу закончилось, о нём больше не будут писать в прессе и показывать его по телевидению. Это был настоящий удар по честолюбию.

Почему маньяка долго не могли поймать

Поймать «битцевского маньяка» правоохранительные органы могли гораздо раньше. Как уже было сказано ранее, Пичушкина отправить за решётку могли ещё в 1992 году, но шанс тогда упустили.

Во-вторых, задержать его могли в 2002 году, когда выжила одна из жертв маньяка. Но, по всей видимости, участковый не захотел заниматься этим делом либо просто не поверил потерпевшей и уговорил ту отказаться от написания заявления.

В-третьих, директор Курьяновских очистных сооружений Владимир Мухин сообщал в милицию об обнаружении человеческих останков в канализации. Только за период с 2001 по 2005 год было обнаружено 29 тел. Однако уголовные дела возбуждали далеко не по каждому случаю.

Кроме того, сам Пичушкин выбрал для совершения преступлений место, где не было лишних свидетелей, а у органов правопорядка не было возможности патрулировать всю территорию большого парка. Следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры Андрей Супруненко, которому удалось вычислить «битцевского маньяка», вспоминал:

— Я предложил прочесать лес силами курсантов школы милиции. Сыщики сделали расчёты и поняли, что людей всё равно не хватит. Парк — огромный, располагается сразу в двух округах, тянется на три района. Нужна войсковая операция — и то не факт, что удастся пройти все уголки. Но контроль наиболее оживлённых, доступных участков осуществлялся постоянно — нарядами патрульно-постовой службы, оперативниками в штатском.

Замуж за маньяка

После того как дело «битцевского маньяка» было предано огласке, в России появились женщины, которые буквально влюбились в маньяка и хотели выйти за него замуж. Они писали ему письма, в которых признавались в любви, а также в желании завести от маньяка ребёнка. Чем объясняется подобная мания — вопрос скорее из области психиатрии, но тем не менее подобное явление имело относительно массовый характер. Пичушкин даже стал просить перевести ему деньги, чтобы он ответил на письмо.

Одной из таких женщин была жительница Сибири Наталья, которая называла себя Пичушкиной и утверждала, что вышла замуж за «битцевского маньяка». Также она призналась, что хотела бы родить ребёнка от душегуба, но в то же время прекрасно осознаёт, что это невозможно, поскольку он осуждён пожизненно.

Наталья, объясняя свою любовь к «битцевскому маньяку», поведала, что тематикой серийных убийц она интересуется с детства.

— Мои подруги ещё играли в куклы, а я уже знала наизусть биографию Чикатило, — рассказала она.

По словам Натальи, Пичушкин был далеко не первым убийцей, которому она писала. До этого она неоднократно пыталась вступить в контакт с рецидивистами, но ответил ей только Пичушкин.

— Он ответил. Между нами завязалась переписка. Через два года я поняла, что влюбилась. К другим моим друзьям по переписке я не испытывала особых чувств, — поведала девушка.

Авторы Альмир Хабибуллин