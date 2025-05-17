В Бердянске убили семилетнюю девочку, которая ушла гулять с друзьями
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В Бердянске Запорожской области найдена мёртвой семилетняя девочка. Следы на теле указывают на то, что её убили, сообщает пресс-служба СК РФ.
«По предварительным данным, 16 мая 2025 года 7-летняя девочка вышла гулять во двор дома в городе Бердянске вместе с другими детьми. 17 мая в районе лесополосы обнаружено её тело с признаками насильственной смерти. Следственными органами СК РФ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в публикации.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. О ходе расследования доложит руководитель ведомства по Запорожской области Александр Царакаев.
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