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Регион
17 мая, 13:56

В Бердянске убили семилетнюю девочку, которая ушла гулять с друзьями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Бердянске Запорожской области найдена мёртвой семилетняя девочка. Следы на теле указывают на то, что её убили, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По предварительным данным, 16 мая 2025 года 7-летняя девочка вышла гулять во двор дома в городе Бердянске вместе с другими детьми. 17 мая в районе лесополосы обнаружено её тело с признаками насильственной смерти. Следственными органами СК РФ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в публикации.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. О ходе расследования доложит руководитель ведомства по Запорожской области Александр Царакаев.

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Ранее Life.ru рассказывал, как житель Татарстана изуродовал лицо и шею собственной дочки отвёрткой из-за плохих оценок. Когда девочка потеряла сознание, папаша решил, что она мертва, позвонил жене, признался во всём и покончил с собой.

Юрий Лысенко
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