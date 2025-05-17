«Оружейный барон» явился с повинной после попытки убить любовницу топором в Подмосковье

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия явился в полицию с повинной и признал вину в нападении с топором свою возлюбленную Юлию Ван, с которой находился в близких отношениях. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, драма разыгралась 24 апреля в одном из домов в Трёхгорке. На фоне внезапно возникшей личной неприязни мужчина схватил топор и нанёс своей спутнице удары обухом. Потерпевшая получила серьёзные увечья, в том числе закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Изначально полиция расследовала причинение вреда здоровью и угрозу убийством, но с учётом обстоятельств и квалификации деяния как покушение на убийство, Следственный комитет принял дело к своему производству, объединив все эпизоды. Фигурант сначала отрицал вину, но теперь сам явился к правоохранителям с повинной. В ходе допроса он признал вину в нанесении телесных повреждений и выразил сожаление.