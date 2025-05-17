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17 мая, 08:49

«Оружейный барон» явился с повинной после попытки убить любовницу топором в Подмосковье

Экс-министр торговли Подмосковья Хубутия признался в избиении бывшей девушки

Михаил Хубутия, Юлия Ван. Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliavan29

Михаил Хубутия, Юлия Ван. Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliavan29

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия явился в полицию с повинной и признал вину в нападении с топором свою возлюбленную Юлию Ван, с которой находился в близких отношениях. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, драма разыгралась 24 апреля в одном из домов в Трёхгорке. На фоне внезапно возникшей личной неприязни мужчина схватил топор и нанёс своей спутнице удары обухом. Потерпевшая получила серьёзные увечья, в том числе закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Изначально полиция расследовала причинение вреда здоровью и угрозу убийством, но с учётом обстоятельств и квалификации деяния как покушение на убийство, Следственный комитет принял дело к своему производству, объединив все эпизоды. Фигурант сначала отрицал вину, но теперь сам явился к правоохранителям с повинной. В ходе допроса он признал вину в нанесении телесных повреждений и выразил сожаление.

Следователи уже провели детальный осмотр места происшествия, изъяли орудие нападения. Допрошены участники и свидетели, проведены очные ставки и проверка показаний на месте. Расследование продолжается для выяснения всех деталей произошедшего.

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Напомним, что 24 апреля около 23 часов Михаил Хубутия пришёл по адресу проживания Юлии Ван, ворвался в дом и жестоко избил её. Девушка позвала на помощь няню их дочери и вызвала полицию. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов Хубутия скрылся с места происшествия. Изрезанная топором владелица чайного дома была госпитализирована и вышла на связь прямо из больницы в окровавленной ночнушке. Сейчас изрезанная топором Юлия находится в больнице.

Владимир Озеров
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