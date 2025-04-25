Загадка элитного особняка: Кто искалечил экс-возлюбленную «оружейного барона» Михаила Хубутии Оглавление Что случилось с бывшей подругой Михаила Хубутии Кто такой Михаил Хубутия Что говорят адвокаты Из подмосковного посёлка Трёхгорка с тяжёлыми травмами госпитализирована Юлия Ван — экс-возлюбленная известного бизнесмена Михаила Хубутии. Она утверждает, что это сделал он, однако сам бизнесмен эту версию отвергает. В истории есть и другие странности. 20311 20311 Известный бизнесмен Михаил Хубутия попал в скандал с избиением своей бывшей возлюбленной. Коллаж © Life.ru. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Хубутия — Официальная страница, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliavan29

Что случилось с бывшей подругой Михаила Хубутии

Близкие бывшей подруги известного бизнесмена и экс-министра Московской области Михаила Хубутии Юлии Ван заявили, что коммерсант ночью якобы ворвался в её дом, расположенный в селе Трёхгорка Одинцовского района, жестоко избил женщину, сломав ей ноги.

Известно, что пара встречалась до декабря 2024 года, и неприятности у Ван начались, когда она ушла от бизнесмена, — до случившегося Хубутия якобы запугивал пострадавшую, обещал забрать у неё их общего ребёнка, отнять имущество и сдать Ван в психиатрическую лечебницу.

Со слов домашних, избитая женщина позвала на помощь няню и попросила вызвать скорую. Та дозвонилась до родни Ван и также вызвала полицию. Когда те прибыли на место, нападавшего в доме уже не было, зато, судя по кадрам съёмки, было много крови.

Юлия Ван. Фото © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliavan29

Юлию Ван госпитализировали с множественными травмами. По словам очевидцев, она находилась практически без сознания. При этом близкие утверждают, что во время нападения бизнесмен использовал холодное оружие — молоток или топор.

Сам Михаил Хубутия опроверг информацию о своём участии в нападении на Ван. Дозвонившимся журналистам он резко заявил, что сейчас вообще находится в другом городе. После этого вскрылись и другие странные подробности: например, няня, вызвавшая полицию, не слышала звуков борьбы и шума — дескать, хозяйка дома сама к ней пришла окровавленная и попросила вызвать скорую помощь.

По данным СМИ, путаные показания о случившемся дала и Юлия Ван. На видео сразу после нападения она заявила, что бывший возлюбленный ударил её топором, няне рассказала, что Хубутия якобы орудовал молотком, а подругам потерпевшая заявила, что мужчина набросился на неё с ножом.

Кто такой Михаил Хубутия

Михаилу Хубутии 58 лет, он родился в Грузии — в Зугдиди. После школы служил в Советской армии в подмосковной военной части в Химках и после неё решил остаться в Москве — поступил в знаменитую Плешку, по окончании которой с друзьями открыл первый бизнес — торговый кооператив, при котором также работало кафе.

Уже в 1999 году, когда коммерсанту было 33 года, занял пост министра торговли в Правительстве Московской области. В 2001 году перешёл на пост заместителя руководителя департамента Госторгинспекции внутренней торговли и общественного питания.

Москва. 23 декабря. Президент Союза грузин в России Михаил Хубутия. Фото © ТАСС / Кубединов Игорь

При этом Хубутия активно развивал собственный бизнес. На сегодняшний день количество юридических лиц, когда-либо связанных с бизнесменом, перевалило за 50. Среди них важные места занимали недвижимость и оружие.

В недвижимость Хубутия пришёл ещё в начале века — с ним были аффилированы строительные компании и фирмы, управляющие недвижимостью, среди которой оказался даже один из самых известных выставочных центров — Гостиный Двор. В нём проходили многочисленные выставки и прочие ивенты, организованные его же специализированными компаниями.

Кстати, среди прочей недвижимости, которой обзавёлся бизнесмен за свою карьеру, есть участок, расположенный на спорной земле, которая ранее принадлежала санаторию «Барвиха», — он оформлен на бывшую супругу коммерсанта Екатерину Джанашию. С прошлого года Генпрокуратура в суде оспаривает право владения участками у ряда бизнесменов, купивших здесь недвижимость.

Хубутия в числе прочих является ответчиком по иску, а в качестве третьих лиц к делу привлечены Минфин, Правительство Московской области, Минимущество, Управление делами Президента РФ, ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», несколько иностранных компаний и граждан РФ.

Ещё одна важная сфера деятельности Хубутии — производство и торговля оружием. За этот сегмент в его бизнес-империи отвечали фирмы «Орёл» и «Русский орёл» — производители оружия и оснащения. Последняя даже стала официальным дистрибьютором Beretta Holding в России.

Что говорят адвокаты

По словам опрошенных Life.ru адвокатов, в случае если будет возбуждено уголовное дело, произошедшее может тянуть сразу на несколько статей УК РФ.

Первая из них — ч. 2 ст. 139 УК (незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица с применением насилия или с угрозой его применения). Это преступление небольшой тяжести, наказание предусматривает различные наказания от штрафа 200 тыс. рублей и исправительных либо принудительных работ до лишения свободы на срок до двух лет.

Что касается побоев, здесь всё будет зависеть от последствий для здоровья. Заключение сможет дать только медицинская экспертиза. Если будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшей, либо утрата органом его функции (например, утрата трудоспособности, обезображенное лицо), то его действия будут квалифицированы по статье 111 УК РФ.

Михаил Хубутия. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Исходя из известной сейчас информации, возможно, это будет ч. 2 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

— Усмотрят ли следственные органы в действиях нападавшего покушение на убийство, будет зависеть от того, на что был направлен его умысел, от всех обстоятельств события, — сообщила Life.ru юрист Елена Бережная. — Все эти обстоятельства будут устанавливаться в ходе предварительного следствия, если оно будет. Сначала могут возбудить по признакам преступления, исходя из тяжести причинённого вреда здоровью, а если в ходе следствия будут установлены признаки более тяжкого преступления, каковым может быть покушение на убийство, то действия, конечно, будут переквалифицированы.

Впрочем, из известной на данный момент информации, эксперты считают, что пока оснований для возбуждения дела о покушении на убийство нет.

Авторы Евгений Кузнецов