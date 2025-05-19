«Маленький монстр»: Криминалист составил портрет 14-летней поклонницы битцевского маньяка из Бердянска
Криминалист Игнатов: Поклонницу маньяка из Бердянска нужно изолировать
Убийца из Бердянска и её жертва. Обложка © Telegram / Следком / SHOT
Маньяками не рождаются, а становятся, уверен криминалист Михаил Игнатов. В беседе с Life.ru он составил портрет 14-летней поклонницы битцевского маньяка из Бердянска, которая убила маленькую девочку, пытаясь подражать серийному убийце.
По словам эксперта, детей формируют среда и образ жизни: если имела место жестокость со стороны родных, то ребёнок «впитает в себя все эти семейные ценности» и выплеснет их на кого-то, причём не обязательно в раннем возрасте. Изгоем эта девочка тоже могла быть, поэтому и обозлилась на весь мир и полюбила маньяка Пичушкина. Также ребёнок мог быть предоставлен сам себе, ничем не занят — и эту «пустоту» заняло поклонение серийному убийце.
Маньяки придумывают себе миссии и оправдания своей кровавой деятельности. В 14 лет она уже разочаровалась во всём, разочаровалась в жизни, разочаровалась в окружении, в людях. И что-то у неё в голове щёлкнуло: для чего я живу? А для того, чтобы «почистить» этот мир, как Пичушкин делал.
Он призвал очень тщательно проверить девочку на комплексной психолого-психиатрической экспертизе, не исключив, что у неё выявят очень серьёзные психические изменения. По словам криминалиста, девочка обладает маниакальными наклонностями и опасна для общества. Так как ей уже исполнилось 14 лет, она подлежит уголовной ответственности. Несмотря на юный возраст, убийце из Бердянска может грозить до 10 лет колонии.
«Я могу только посочувствовать родителям убитой девчонки... Эта девочка (подозреваемая в убийстве. — Прим. Life.ru) может взять большой нож, пойти по улице и непонравившегося человека ткнуть этим ножом в живот. От неё сейчас можно всё что угодно будет ожидать. Так что, я считаю, её от общества надо изолировать очень серьёзно и надолго. Маленький монстр вырос», — резюмировал Игнатов.
Напомним, жестокое убийство семилетней девочки произошло в Бердянске Запорожской области. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя девочка, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным. Семиклассница попыталась повторить его методы, оставив на месте преступления записку с признанием в любви к серийному убийце. Сегодня СК опубликовал видео допроса 14-летней девушки. На кадрах она даёт признательные показания и очень подробно, с описанием деталей, рассказывает, как лишила жизни свою маленькую жертву. Убийца снисходительно называет убитую девочку «мелкая», а её невозмутимость, кажется, шокирует даже опытных оперативников.