«Маленький монстр»: Криминалист составил портрет 14-летней поклонницы битцевского маньяка из Бердянска

Маньяками не рождаются, а становятся, уверен криминалист Михаил Игнатов. В беседе с Life.ru он составил портрет 14-летней поклонницы битцевского маньяка из Бердянска, которая убила маленькую девочку, пытаясь подражать серийному убийце.

По словам эксперта, детей формируют среда и образ жизни: если имела место жестокость со стороны родных, то ребёнок «впитает в себя все эти семейные ценности» и выплеснет их на кого-то, причём не обязательно в раннем возрасте. Изгоем эта девочка тоже могла быть, поэтому и обозлилась на весь мир и полюбила маньяка Пичушкина. Также ребёнок мог быть предоставлен сам себе, ничем не занят — и эту «пустоту» заняло поклонение серийному убийце.

Маньяки придумывают себе миссии и оправдания своей кровавой деятельности. В 14 лет она уже разочаровалась во всём, разочаровалась в жизни, разочаровалась в окружении, в людях. И что-то у неё в голове щёлкнуло: для чего я живу? А для того, чтобы «почистить» этот мир, как Пичушкин делал. Михаил Игнатов Криминалист

Он призвал очень тщательно проверить девочку на комплексной психолого-психиатрической экспертизе, не исключив, что у неё выявят очень серьёзные психические изменения. По словам криминалиста, девочка обладает маниакальными наклонностями и опасна для общества. Так как ей уже исполнилось 14 лет, она подлежит уголовной ответственности. Несмотря на юный возраст, убийце из Бердянска может грозить до 10 лет колонии.