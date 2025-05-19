Юная фанатка «битцевского маньяка», забившая малышку молотком, призналась в других убийствах

Ученица седьмого класса, которая созналась в убийстве семилетней девочки в Бердянске, шокировала следователей новым признанием: белокурая малышка, которую она до смерти забила молотком, не является её первой жертвой.

Так, на допросе малолетняя преступница не скрывая удовлетворения рассказала следователю детали расправы над девочкой, которую она называла «мелкая». Судя по словам подростка, расправу она планировала тщательно: она заранее присмотрела место для убийства и выслеживала жертву.

«Я место заранее приметила. Пытаюсь достать молоток, он в наушниках запутался, ничё не получается. < > Начала колотить её. < > Это ж ни первая жертва моя», — рассказала убийца.