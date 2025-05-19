Появилось видео допроса малолетних экстремистов, готовивших теракт против силовиков

Следственный комитет России представил видеозапись допроса группы подростков, которые присоединились к запрещённой международной террористической организации и разрабатывали план нападения на полицейских в Ставропольском крае. Как уточнили в ведомстве, в 2024 году один из несовершеннолетних стал сторонником этой организации, убедив своего родственника и ещё семерых ровесников вступить в её ряды. Все они дали клятву верности.