Появилось видео допроса малолетних экстремистов, готовивших теракт против силовиков
СК показал видео допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье
Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет России представил видеозапись допроса группы подростков, которые присоединились к запрещённой международной террористической организации и разрабатывали план нападения на полицейских в Ставропольском крае. Как уточнили в ведомстве, в 2024 году один из несовершеннолетних стал сторонником этой организации, убедив своего родственника и ещё семерых ровесников вступить в её ряды. Все они дали клятву верности.
Видео допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье. Видео © Telegram / Следком
По информации ФСБ, юные заговорщики намеревались осуществить атаку на сотрудников правоохранительных органов во время празднования Дня Победы. Однако их планы были сорваны благодаря оперативным действиям силовиков, которые задержали всех участников группы накануне.
О задержании подростков стало известно ранее. Первым был задержан главарь банды, затем удалось найти остальных.