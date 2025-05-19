Одержимая «битцевским маньяком» семиклассница подозревается в убийстве белокурой девочки в Бердянске
SHOT: 14-летняя школьница подозревается в убийстве девочки в Бердянске
Погибшая семилетняя девочка. Её тело нашли накануне. Обложка © SHOT
В Бердянске 14-летняя девочка, одержимая «битцевским маньяком» Александром Пичушкиным, задержана по подозрению в жестоком убийстве 7-летней школьницы. Как сообщает SHOT, юная подозреваемая пыталась повторить методы серийного убийцы, оставив на месте преступления записку с признанием в любви к Пичушкину.
7-летняя девочка с белокурыми волосами исчезла 16 мая. Около 17:00 она вышла поиграть с подругами во дворе дома на улице Кабельщиков, но домой не вернулась. Полиция немедленно организовала поиски. На следующий день тело ребёнка обнаружили в лесополосе неподалёку от местного завода. Вскоре оперативники вышли на подозреваемую — 14-летнюю ученицу седьмого класса.
По предварительным данным, школьница нанесла жертве смертельные удары молотком по голове, подражая излюбленному способу «битцевского маньяка». Источник отмечает, что подозреваемую привлекал звук удара. Рядом с телом нашли записку, в которой девочка выразила свою привязанность к Пичушкину.
Напомним, что Александр Пичушкин, отбывающий пожизненный срок за 48 убийств, сознался ещё в 11 убийствах в столичном районе Северное Бутово. Теперь его ждёт новое следствие в Москве. О том, как «битцевский маньяк» в середине нулевых держал в страхе всю столицу — в материале Life.ru