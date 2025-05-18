Россиянин порубил приятеля и развёз его останки в сумках по разным районам Москвы

В Москве полиция задержала 36-летнего мужчину, который убил своего приятеля, а затем расчленил его тело и развёз останки по разным районам города. Об этом рассказали в столичном СК. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство».

В Москве мужчина расчленил убитого и отнёс его останки в сумке в другой район. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«В ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Заповедной в городе Москве обнаружена чёрная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчленёнными конечностями», — уточнили в ведомстве.

Вторую сумку, где также лежали фрагменты тела убитого, правоохранители нашли в парковой зоне «Яуза» на улице Менжинского. Сейчас полиция опрашивает свидетелей, а также изымает записи с камер уличного наблюдения. Столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования. Мотивы преступления выясняются.