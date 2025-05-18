Истекающий кровью школьник пришёл в больницу Котельнича после «урока самообороны‎» от друга

В городе Котельнич Кировской области студент сельхозтехникума случайно проткнул ножом восьмиклассника, обучая его приёмам самообороны. В итоге ребёнок получил серьёзные ранения, был доставлен в больницу и экстренно прооперирован. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Провести мастер-класс по обороне для друга, показав ему различные приёмчики, решил первокурсник. Демонстрируя пример, как нужно правильно совершать удары, студент потерял контроль и нанёс проникающее ранение перочинным ножом прямо в живот товарищу. Лезвие вонзилось достаточно глубоко — на 10 сантиметров.

Смотреть на свой поступок парень не смог, испугался и бросил приятеля. В итоге школьник самостоятельно добрался до больницы. Там ему диагностировали проникающее ранение брюшной полости и отправили в операционную. В себя мальчик ещё не пришёл, врачи наблюдают за его состоянием.