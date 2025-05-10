14-летняя лицеистка ножом зарезала мать в элитном посёлке под Казанью
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8 мая в элитном коттеджном поселке Центральная Ореховка, расположенном в Зеленодольском районе Татарстана, произошла трагедия. Как стало известно KazanFirst от собственных источников, около половины шестого утра в одном из домов 14-летняя девочка жестоко убила свою 39-летнюю мать.
По предварительным данным, подросток нанесла женщине множественные ножевые ранения в шею и тело, в результате которых мать скончалась на месте.
Семья считается благополучной: отец — предприниматель, владеющий сетью салонов красоты, девочка учится в лицее при одном из технических вузов Казани. Как сообщают источники, в содеянном она призналась, причиной произошедшего, по предварительным данным, стал конфликт с матерью.
С места преступления были изъяты нож и окровавленные подушки. Возбуждено уголовное дело.
А ранее Life.ru рассказывал, что 15 апреля жительница Канска жестоко убила своих троих детей. Двоих маленьких мальчиков она зарубила топором. Четырёхлетнюю девочку задушила. Выжил лишь один ребёнок. В момент преступления его не было дома.