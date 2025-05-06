В США мужчина месяц следил за женой и расправился с ней на глазах у 4-летней дочери

В 2024 году 34-летняя Мэри Джинглз из Флориды решила развестись со своим супругом Натаном, однако вскоре обнаружила в своей машине GPS-трекер. Женщина пыталась сообщить, что муж следит за ней, несмотря на постановление суда, однако её попытки были тщетны. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Пересматривая финансовые записи, Джинглз обнаружила покупку в компании по продаже GPS-трекеров. Она также нашла в гараже дома скотч, стяжки, пищевую плёнку, резиновые перчатки и другие предметы. Испуганная женщина сообщила в правоохранительные органы, что опасается за свою жизнь.

Через месяц Джинглз, её 64-летнего отца и 36-летнего соседа нашли мёртвыми. Следствие подозревает, что убийство матери произошло на глазах четырёхлетней дочери пары. Ребёнка нашли вместе со своим отцом в одном из супермаркетов.

Натана задержали, его обвиняют в убийствах. Мужчина неоднократно угрожал супруге, а также употреблял запрещённые вещества и обвинялся в домашнем насилии. Он предстанет перед судом в этом году.