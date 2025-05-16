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16 мая, 05:11

Дружеские посиделки на Кубани закончились зверским убийством женщины и поджогом дома

SHOT: В Усть-Лабинске двое друзей попытались скрыть убийство женщины пожаром

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Жестокое убийство произошло в Усть-Лабинске Краснодарского края. Женщину зарезали в гостях, её тело спрятали в ковёр, а дом затем подожгли, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 41-летняя женщина вместе со своими 36-летним приятелем пришла в гости к его 34-летнему другу. Компания отдыхала, но разговор не пошёл — стали ругаться. Один из мужчин схватил нож и ударил женщину в шею. Та умерла на месте.

Друзья, которые Фото © SHOT

Друзья, которые Фото © SHOT

Друзья решили скрыть следы преступления. Тело они замотали в ковёр, дом подожгли и пустились в бега. Прибывшие пожарные потушили огонь, а затем нашли убитую. Полиция задержала беглецов. Выяснилось, что знакомый жертвы ранее был судим за изнасилование, разбой и грабёж.

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Никита Никонов
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