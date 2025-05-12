Подросток зарезал мачеху под Нижним Новгородом

В Нижегородской области 17-летний подросток зарезал мачеху. Трагедия произошла в деревне Огибное городского округа Семёновский. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, между пасынком и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс ей несколько ножевых ранений. Пострадавшая умерла на месте. Правоохранители задержали подозреваемого, ему уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в управлении.

Как пишет Ni Mash, женщина ударила юношу перед тем, как он схватился за нож.