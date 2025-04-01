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1 апреля, 18:28

Грязь и горы мусора: Обнародованы фото дома, в котором мачеха удерживала пасынка более 20 лет

NYP: Полиция США обнародовала фото дома, где мачеха более 20 лет держала пасынка

Фото из дома в США, в котором мачеха держала взаперти пасынка более 20 лет. Фото © Полиция Уотербери

Фото из дома в США, в котором мачеха держала взаперти пасынка более 20 лет. Фото © Полиция Уотербери

Полиция Соединённых Штатов опубликовала фотографии дома, который 32-летний американец поджёг, чтобы выбраться на свободу. Мачеха Кимберли Салливан держала приёмного сына взаперти с тех пор, как ему исполнилось 11 лет. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Фото из дома в США, в котором мачеха держала взаперти пасынка более 20 лет. Фото © Полиция Уотербери

Фото из дома в США, в котором мачеха держала взаперти пасынка более 20 лет. Фото © Полиция Уотербери

На кадрах запечатлены обугленные после пожара стены, страшная грязь и горы одежды и мусора. Сам пасынок ютился в крошечной комнате размером 9-8 футов (меньше трёх метров) в течение двух десятков лет.

Фото из дома в США, в котором мачеха держала взаперти пасынка более 20 лет. Фото © Полиция Уотербери

Фото из дома в США, в котором мачеха держала взаперти пасынка более 20 лет. Фото © Полиция Уотербери

Полиция также опубликовала фото и самой мачехи. Ей предъявлены обвинения в нападении первой степени, похищении второй степени, незаконном ограничении свободы первой степени и жестоком обращении с людьми. Однако она категорически отрицает свою вину, её освободили под залог в размере $300 тысяч.

Кимберли Салливан. Фото © Полиция Уотербери

Кимберли Салливан. Фото © Полиция Уотербери

Спасённый рассказал следователям, что большую часть жизни был постоянно лишён еды и воды. Иногда ему приходилось пить из туалета, чтобы выжить.

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Напомним, что Салливан обвиняют в незаконном удержании своего приёмного сына в неволе на протяжении более 20 лет. 17 февраля пасынок сознательно поджёг свою комнату в попытке «обрести свободу». Полиция выяснила, что в течение двадцати лет мужчина не получал должного медицинского ухода.

Алена Пенчугина
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