В Дагестане мать приковала к батарее 15-летнюю дочь на три дня

В Дагестане мать приковала 15-летнюю дочь к батарее и продержала её так три дня. Как пишет Mash Gor, женщина посчитала, что девочка опозорила семью, пожаловавшись на изнасилование.

По данным источника, инцидент произошёл в Кизилюрте. Мама с дядей держали девочку на привязи в квартире три дня и почти не кормили. Родственники объяснили свой поступок тем, что она трудный подросток и постоянно сбегает. К тому же девочка пожаловалась на групповое изнасилование.

Выбраться школьнице удалось чудом: она написала просьбу о помощи на бумажке, обмотала пульт от телевизора и выбросила в окно. Сейчас девочка в рехабе, а матерью будет разбираться ПДН.