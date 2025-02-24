В Дагестане мать приковала к батарее 15-летнюю дочь на три дня
В Дагестане мать приковала к батарее 15-летнюю дочь на три дня. Фото © Mash Gor
В Дагестане мать приковала 15-летнюю дочь к батарее и продержала её так три дня. Как пишет Mash Gor, женщина посчитала, что девочка опозорила семью, пожаловавшись на изнасилование.
По данным источника, инцидент произошёл в Кизилюрте. Мама с дядей держали девочку на привязи в квартире три дня и почти не кормили. Родственники объяснили свой поступок тем, что она трудный подросток и постоянно сбегает. К тому же девочка пожаловалась на групповое изнасилование.
Выбраться школьнице удалось чудом: она написала просьбу о помощи на бумажке, обмотала пульт от телевизора и выбросила в окно. Сейчас девочка в рехабе, а матерью будет разбираться ПДН.
А в Приморье пойдёт под суд мужчина, который приковал пасынка железной цепью к столбу и несколько часов избивал. Отчим завёл несовершеннолетнего сына сожительницы в гараж, металлической цепью привязал его за шею к столбу, а также связал его руки и заклеил скотчем рот, после чего несколько раз ударил подростка шнуром.