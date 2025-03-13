Поджёг дом, чтобы обрести свободу: Мачеха более 20 лет держала пасынка в неволе

В США женщину обвиняют в незаконном удержании своего приёмного сына в неволе на протяжении более 20 лет. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Согласно информации телеканала, 17 февраля в одном из американских штатов произошёл пожар в жилом доме. На место инцидента прибыли спасатели, которые успешно потушили огонь. В момент происшествия в доме находились 56-летняя женщина и 32-летний мужчина, который впоследствии был идентифицирован как её приёмный сын. Во время оказания медицинской помощи пострадавший сообщил правоохранителям, что сознательно поджёг свою комнату в попытке «обрести свободу». Он также рассказал, что его не выпускали из дома с тех пор, как ему было около 11 лет.

Полиция установила, что на протяжении двадцати лет мужчина не имел доступа к необходимой медицинской помощи. Кроме того, было выяснено, что он потреблял лишь минимальное количество пищи и воды, что стало причиной серьёзного истощения его организма.

Полиция выяснила, что в течение двадцати лет мужчина не получал должного медицинского ухода. Также было установлено, что он употреблял лишь минимальное количество пищи и воды, что привело к сильному истощению организма.