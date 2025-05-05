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5 мая, 15:52

МВД: Напавших на полицейских в Махачкале было двое, оба нейтрализованы

Расстрелянная машина полиции в Махачкале. Фото © SHOT

Расстрелянная машина полиции в Махачкале. Фото © SHOT

Боевиков, расстрелявших полицейских в Махачкале, было двое, а не четверо. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

«Было двое нападавших. Оба нейтрализованы. Информация о том, что нападавших было 4, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Появились фотографии полицейских, погибших в результате нападения в Махачкале
Появились фотографии полицейских, погибших в результате нападения в Махачкале

Напомним, что сегодня в Махачкале произошло нападение на пост ДПС. Сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал требования и открыл огонь, в результате погибли правоохранители. Полицейские смогли ликвидировать двух бандитовLife.ru сообщал их имена. При этом сообщалось, что у них якобы были сообщники, но эта информация не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по трём статьям.

Александра Вишнякова
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