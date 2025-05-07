Ликвидировавший боевика в Махачкале полицейский идёт на поправку после ранения

Сотрудник МВД Мурад Магомедов, получивший ранения в ходе столкновения с вооружённым боевиком в Махачкале, в настоящее время находится в больнице столицы региона. Его состояние стабилизировалось, медики отмечают положительные изменения. Об этом RT рассказали родственники отважного полицейского.