Ликвидировавший боевика в Махачкале полицейский идёт на поправку после ранения
Сотрудник МВД Мурад Магомедов, получивший ранения в ходе столкновения с вооружённым боевиком в Махачкале, в настоящее время находится в больнице столицы региона. Его состояние стабилизировалось, медики отмечают положительные изменения. Об этом RT рассказали родственники отважного полицейского.
«Сегодня даже говорить мог, был в сознании. Врачам отдельная благодарность за спасение его жизни», — поделились с агентством.
Напомним, 5 мая в Махачкале произошло вооружённое нападение на пост ДПС. Жертвами боевиков стали два сотрудника полиции. Правоохранители ликвидировали двоих нападавших. Одного из боевиков Мурад Магомедов одолел в рукопашной схватке.
Shutterstock / FOTODOM / fortton