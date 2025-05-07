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Регион
7 мая, 04:59

Ликвидировавший боевика в Махачкале полицейский идёт на поправку после ранения

Сотрудник МВД Мурад Магомедов, получивший ранения в ходе столкновения с вооружённым боевиком в Махачкале, в настоящее время находится в больнице столицы региона. Его состояние стабилизировалось, медики отмечают положительные изменения. Об этом RT рассказали родственники отважного полицейского.

«Сегодня даже говорить мог, был в сознании. Врачам отдельная благодарность за спасение его жизни», — поделились с агентством.

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Напомним, 5 мая в Махачкале произошло вооружённое нападение на пост ДПС. Жертвами боевиков стали два сотрудника полиции. Правоохранители ликвидировали двоих нападавших. Одного из боевиков Мурад Магомедов одолел в рукопашной схватке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Тимур Хингеев
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