Семьям погибших при перестрелке в Махачкале выплатят по 1 млн рублей

Родственники двух полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты в размере одного миллиона рублей на каждую семью. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своём телеграм-канале.

«Знаю, что никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, но хочу, чтобы они понимали: мы с ними, мы скорбим и сделаем всё, чтобы поддержать их в это тяжёлое время», — отметил он.