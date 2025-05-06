Семьям погибших при перестрелке в Махачкале выплатят по 1 млн рублей
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Родственники двух полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты в размере одного миллиона рублей на каждую семью. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своём телеграм-канале.
«Знаю, что никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, но хочу, чтобы они понимали: мы с ними, мы скорбим и сделаем всё, чтобы поддержать их в это тяжёлое время», — отметил он.
Дагестан окажет финансовую помощь пострадавшим в перестрелке. По распоряжению главы республики, из регионального соцфонда «Все вместе» будут выделены выплаты до 500 тысяч рублей, размер которых будет зависеть от тяжести ранений.
Напомним, что в Махачкале 5 мая произошло вооружённое нападение на сотрудников ДПС. Двое злоумышленников внезапно открыли огонь по полицейским. Преступники завладели их служебным автомобилем и попытались скрыться. Оперативными действиями силовиков нападавшие были остановлены и уничтожены. Как сообщили в МВД Дагестана, в результате инцидента погибли двое сотрудников полиции, ещё двое получили ранения. Кроме того, пострадали трое гражданских лиц.