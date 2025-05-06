День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:11

Семьям погибших при перестрелке в Махачкале выплатят по 1 млн рублей

Правоохранитель. Обложка © Life.ru

Правоохранитель. Обложка © Life.ru

Родственники двух полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале, получат выплаты в размере одного миллиона рублей на каждую семью. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своём телеграм-канале.

«Знаю, что никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, но хочу, чтобы они понимали: мы с ними, мы скорбим и сделаем всё, чтобы поддержать их в это тяжёлое время», — отметил он.

Дагестан окажет финансовую помощь пострадавшим в перестрелке. По распоряжению главы республики, из регионального соцфонда «Все вместе» будут выделены выплаты до 500 тысяч рублей, размер которых будет зависеть от тяжести ранений.
Меликов пообещал суровое наказание для причастных к стрельбе в Махачкале
Меликов пообещал суровое наказание для причастных к стрельбе в Махачкале

Напомним, что в Махачкале 5 мая произошло вооружённое нападение на сотрудников ДПС. Двое злоумышленников внезапно открыли огонь по полицейским. Преступники завладели их служебным автомобилем и попытались скрыться. Оперативными действиями силовиков нападавшие были остановлены и уничтожены. Как сообщили в МВД Дагестана, в результате инцидента погибли двое сотрудников полиции, ещё двое получили ранения. Кроме того, пострадали трое гражданских лиц.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar