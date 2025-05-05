Меликов пообещал суровое наказание для причастных к стрельбе в Махачкале

Все причастные к нападению на полицейских в Махачкале понесут суровое наказание, пообещал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Этот случай ещё раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого. Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями. Ещё предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно — каждый, кто причастен к этому нападению, понесёт суровое наказание», — написал глава республики в своём телеграм-канале.

Он поблагодарил полицейских, которые проявили мужество и дали достойный отпор бандитам, встав щитом между гражданами и преступниками. При этом и простые граждане не остались в стороне и поддержали правоохранителей, а некоторые даже готовы были сами броситься в бой вместе с ними.