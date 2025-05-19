Мать из Липецкой области заставляла дочь убить собаку на камеру
Жителей Липецкой области шокировало видео из соцсетей, на котором мать будит маленькую дочку и и заставляет её взять нож, чтобы «убить собаку». Видео женщина, живущая в посёлке Агроном Лебедянского района, выложила сама, но позже удалила. В истории теперь разбираются власти, полиция и органы опеки.
Известно, что женщина — многодетная мать. Один из её детей — инвалид. Соседи утверждают, что она регулярно кричала на малышей в общественных местах, а в интернете выкладывала тревожные посты о жизни и смерти, пишет сайт Mk.ru.
Как рассказал глава Лебедянского района Алексей Телков, все четверо детей изъяты из семьи. Сейчас они находятся в реабилитационном центре под наблюдением врачей, им ничего не угрожает. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил, что с матерью работают следственные органы, решается вопрос лишения родительских прав.
«Ответственность наступит. Жёсткая и без снисхождения. Никто не имеет права калечить детство», — написал он в телеграм-канале.
Также в истории разбирается полиция.
Случаи жестокого обращения с детьми, к сожалению, не редкость. Ранее в Краснодаре мать пятерых детей вместе с сожителем насмерть забила годовалого сына за плач. Пару пытались отмазать ложью о несчастном случае, но следствие установило истину. Мужчине и женщине предъявили обвинения в убийстве и истязании, а сестрёнку погибшего малыша отправили к бабушке.
Life.ru