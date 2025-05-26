В России заговорили о необходимости возрождения института благородных девиц

В России призвали возродить институты благородных девиц, с акцентом на гармоничное развитие личности, духовность и традиционные семейные ценности. Такое мнение высказал президент Российской муниципальной академии, глава Общенационального союза некоммерческих организаций и социальных предприятий, член ОП РФ Александр Айгистов.

«Хотим просто предложить возобновить эту систему, найти положительный опыт, сделать музей института благородных девиц или того времени, тех людей, которые работали тогда. Это предложение государству: сделать какую-то федеральную систему, пусть сначала общественно-государственную, воспитания женщин», — сказал он в ходе круглого стола «Особенности духовно-нравственного воспитания молодёжи: накопленный опыт и перспективы», который прошёл в Общественной палате (ОП) РФ.

Айгистов заявил, что в России уже существуют организации, имеющие опыт работы в данной области, и этот опыт можно эффективно использовать. Кроме того, он высказал идею о передаче создаваемой ассоциации здания Смольного института в Санкт-Петербурге, которое в настоящее время занимает городская администрация.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец поддержала это предложение. Она добавила, что проекту нужна поддержка со стороны Минпросвещения и Минобрнауки.