Стало известно, когда в школах появятся единые учебники по всем предметам
Кравцов: В течение трёх лет в школы РФ введут единые пособия по всем предметам
Школа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YanLev Alexey Sizov
В течение трёх лет российские школы перейдут на единые государственные учебники по всем предметам. Педагогам предстоит пройти соответствующую подготовку для работы по обновлённой программе, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«В течение трёх лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам. Также параллельно будет организована система подготовки и переподготовки учителей», — сказал он.
Ранее Life.ru сообщал, что с сентября 2026 года российские школьники начнут учиться по единому расписанию. Ожидается, что данный подход позволит более точно отслеживать нагрузку на преподавателей, а также объём материала для каждого класса.