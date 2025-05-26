Стало известно, когда в школах появятся единые учебники по всем предметам

В течение трёх лет российские школы перейдут на единые государственные учебники по всем предметам. Педагогам предстоит пройти соответствующую подготовку для работы по обновлённой программе, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«В течение трёх лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам. Также параллельно будет организована система подготовки и переподготовки учителей», — сказал он.