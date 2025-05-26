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26 мая, 11:46

В российских школах обществознание теперь будут изучать позже

Кравцов: С 2026 года обществознание в школах начнут преподавать с 9-го класса

Школа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Школа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

В российских школах, начиная с 2026 года, обществознание начнут изучать с 9-го класса. Освободившиеся часы отведут на уроки по истории России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

«Действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — сказал он.

Министр также сообщил, что в настоящее время ведётся работа над созданием государственных учебников. При этом разработка единых учебных пособий по истории для учеников 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов уже завершена.
Из школьной программы для учеников 6-7 классов убирают один предмет
Из школьной программы для учеников 6-7 классов убирают один предмет

Тем временем Министерство просвещения подготовило проект нового приказа, который уточняет права школ в отношении оценки поведения учащихся. Таким образом в будущем в школах могут появиться оценки за поведение.

Мария Любицкая
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