В российских школах обществознание теперь будут изучать позже
Кравцов: С 2026 года обществознание в школах начнут преподавать с 9-го класса
Школа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry
В российских школах, начиная с 2026 года, обществознание начнут изучать с 9-го класса. Освободившиеся часы отведут на уроки по истории России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
«Действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — сказал он.
Министр также сообщил, что в настоящее время ведётся работа над созданием государственных учебников. При этом разработка единых учебных пособий по истории для учеников 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов уже завершена.
Тем временем Министерство просвещения подготовило проект нового приказа, который уточняет права школ в отношении оценки поведения учащихся. Таким образом в будущем в школах могут появиться оценки за поведение.