В российских школах обществознание теперь будут изучать позже

В российских школах, начиная с 2026 года, обществознание начнут изучать с 9-го класса. Освободившиеся часы отведут на уроки по истории России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

«Действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — сказал он.

Министр также сообщил, что в настоящее время ведётся работа над созданием государственных учебников. При этом разработка единых учебных пособий по истории для учеников 5-9 классов и обществознанию для 9-11 классов уже завершена.