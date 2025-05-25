Из школьной программы для учеников 6-7 классов убирают один предмет

С 1 сентября 2025 года курс обществознания больше не будет преподаваться в шестом и седьмом классах. Как сообщили РИА «Новости» в Минпросвещения РФ, программа останется только для учащихся с восьмого по одиннадцатый классы.

Ещё через год — с 1 сентября 2026 года — обществознание будут преподавать для учащихся 9-11 классов. Как пояснили в ведомстве, переход на обновлённые образовательные программы пройдёт поэтапно в течение двух учебных лет.

Директор Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Елена Приступа отметила, что школьное расписание должно отражать актуальные требования к образовательной среде и быть способным оперативно меняться. По её словам, при внедрении новых дисциплин важно учитывать, какие результаты предполагается достигнуть: речь идёт прежде всего не о фактических знаниях, а о формировании универсальных навыков и умений для адаптации в жизни.