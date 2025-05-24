Бюджетные места в российских вузах будут распределять по-новому

Система распределения бюджетных мест в российских вузах претерпит изменения: теперь они будут выделяться как на конкурсной основе, так и в соответствии с государственным заданием, продиктованным потребностью страны в специалистах. Данную информацию подтвердил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть — по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)», — объяснили в министерстве.

В рамках модернизации высшего образования Фальков анонсировал и другое важное изменение — внедрение унифицированного ядра в образовательные программы по конкретным областям, что, по словам министра, позволит создать единое академическое пространство, расширит возможности для студенческой мобильности и уменьшит административную волокиту для преподавателей.

Он подчеркнул, что практическая часть обучения будет существенно пересмотрена. Министр настаивает на увеличении её продолжительности и обязательном прохождении на площадках передовых компаний и лидеров своих отраслей. Также будет взят курс на создание «фундаментального ядра» в курсах каждой группы специальностей.