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20 мая, 20:57

Дума одобрила закон о регулировании платного приёма в вузы во II и III чтениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Госдума утвердила во втором и третьем чтениях изменения в закон «Об образовании», позволяющие федеральным органам устанавливать правила приёма студентов не только на бюджетные, но и на платные образовательные программы в высших учебных заведениях.

Инициатива предусматривает возможность определения объёмов коммерческого набора с учётом ситуации в экономической сфере. Ранее подобные решения оставались в компетенции самих университетов.

Документ был внесён 4 апреля группой парламентариев в составе 346 депутатов и пятерых членов Совета Федерации. Среди них — руководители обеих палат парламента: Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Первое чтение состоялось 6 мая.

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Напомним, что эта инициатива была разработана по поручению президента России Владимира Путина, который указал на проблему избыточного набора студентов на специальности с низким спросом на рынке труда. Нововведение начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Законопроект был принят в I чтении ещё 14 мая.

Тимур Хингеев
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