Дума одобрила закон о регулировании платного приёма в вузы во II и III чтениях

Госдума утвердила во втором и третьем чтениях изменения в закон «Об образовании», позволяющие федеральным органам устанавливать правила приёма студентов не только на бюджетные, но и на платные образовательные программы в высших учебных заведениях.

Инициатива предусматривает возможность определения объёмов коммерческого набора с учётом ситуации в экономической сфере. Ранее подобные решения оставались в компетенции самих университетов.

Документ был внесён 4 апреля группой парламентариев в составе 346 депутатов и пятерых членов Совета Федерации. Среди них — руководители обеих палат парламента: Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Первое чтение состоялось 6 мая.