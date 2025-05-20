Дума одобрила закон о регулировании платного приёма в вузы во II и III чтениях
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Госдума утвердила во втором и третьем чтениях изменения в закон «Об образовании», позволяющие федеральным органам устанавливать правила приёма студентов не только на бюджетные, но и на платные образовательные программы в высших учебных заведениях.
Инициатива предусматривает возможность определения объёмов коммерческого набора с учётом ситуации в экономической сфере. Ранее подобные решения оставались в компетенции самих университетов.
Документ был внесён 4 апреля группой парламентариев в составе 346 депутатов и пятерых членов Совета Федерации. Среди них — руководители обеих палат парламента: Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Первое чтение состоялось 6 мая.
Напомним, что эта инициатива была разработана по поручению президента России Владимира Путина, который указал на проблему избыточного набора студентов на специальности с низким спросом на рынке труда. Нововведение начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Законопроект был принят в I чтении ещё 14 мая.