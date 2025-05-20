Глава СПЧ предложил внедрить переводные экзамены в российские школы

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в российских школах необходимо внедрить практику переводных экзаменов. По его мнению, это позволит более точно оценивать знания учащихся. Такое заявление он сделал в кулуарах XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«По итогам дискуссий с выдающимися директорами и педагогами, я считаю, что надо постепенно внедрять переводные экзамены из одного класса в другой за исключением 9-го и 11-го, где сдают ОГЭ и ЕГЭ, потому что экзамен является составной частью учебного процесса. Об этом как-то забыли, к экзамену относятся как к какой-то пытке», — сказал Фадеев, беседуя с ТАСС.

Глава СПЧ отметил, что переводные экзамены до сих пор не введены из-за опасений учителей противоречить устоявшимся взглядам в системе образования. Он считает необходимым сделать обязательными переводные экзамены по литературе, географии, физике, математике и истории. Подводя итог Фадеев добавил, что ЕГЭ является вступительным экзаменом в вуз, поэтому на данный момент в общеобразовательных учреждениях нет процедуры, которая бы давала точную оценку знаний школьников.