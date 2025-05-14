ГД приняла в I чтении проект о регулировании приёма на платное обучение в вузы

Депутат Госдумы в I чтении приняли законопроект, согласно которому количество платных мест в вузах будет регулироваться правительством России. Предполагается, что нововведение начнёт действовать с сентября 2026 года. С помощью него депутаты намерены сократить дефицит квалифицированных кадров.

«Давать разрешение на открытие специальности, увеличивать количество студентов, которые потом приходят на рынок, никому не нужны, потому что отсутствуют знания, специальность, которая сегодня востребована. Это нечестно, непорядочно, если хотите, даже преступно», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.