Абитуриентам объяснили, как волонтёрство помогает при поступлении в вузы

Молодёжь в наши дни всё чаще проявляет активную гражданскую позицию, участвуя в волонтёрской деятельности, за что может получить достойное вознаграждение. Ведь помощь своим согражданам даёт ценный опыт, который может сыграть важную роль при поступлении в вуз. Об этом рассказал лектор Общества «Знание» Алёна Зинкевич.

По её словам, баллы за волонтёрскую деятельность становятся реальным преимуществом для абитуриентов, показывая их социальную зрелость и широкий спектр навыков, необходимых как в учёбе, так и в будущей карьере. Более того, участие в волонтёрской деятельности способствует формированию soft skills («мягких навыков»).

Волонтёрство важно для вузов, потому что они заинтересованы в приёме инициативных и целеустремлённых абитуриентов, которые умеют не только усваивать знания, но и вносить вклад в жизнь университета и общества. Данная деятельность служит индикатором таких качеств, как социальная ответственность, организационные навыки, коммуникабельность, отметила собеседница РИА «ФедералПресс».