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22 мая, 10:41

Абитуриентам объяснили, как волонтёрство помогает при поступлении в вузы

Эксперт Зинкевич порекомендовала заниматься волонтёрством для поступления в вузы

Абитуриенты. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Абитуриенты. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Молодёжь в наши дни всё чаще проявляет активную гражданскую позицию, участвуя в волонтёрской деятельности, за что может получить достойное вознаграждение. Ведь помощь своим согражданам даёт ценный опыт, который может сыграть важную роль при поступлении в вуз. Об этом рассказал лектор Общества «Знание» Алёна Зинкевич.

По её словам, баллы за волонтёрскую деятельность становятся реальным преимуществом для абитуриентов, показывая их социальную зрелость и широкий спектр навыков, необходимых как в учёбе, так и в будущей карьере. Более того, участие в волонтёрской деятельности способствует формированию soft skills («мягких навыков»).

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Волонтёрство важно для вузов, потому что они заинтересованы в приёме инициативных и целеустремлённых абитуриентов, которые умеют не только усваивать знания, но и вносить вклад в жизнь университета и общества. Данная деятельность служит индикатором таких качеств, как социальная ответственность, организационные навыки, коммуникабельность, отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

Путин передал привет маме помогающего жителям Курской области волонтёра Гамова
Путин передал привет маме помогающего жителям Курской области волонтёра Гамова

Примечательно, что волонтёрское движение активно поддерживается властями. Ранее в ходе визита в Курскую область президент России Владимир Путин встретился с волонтёрами и жителями региона. Позже один из волонтёров рассказал Life.ru о ярком моменте на встрече с главой государства.

Борис Эльфанд
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