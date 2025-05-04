«Не открывал рот и плавал сгорбленный»: Волонтеры спасли запутавшегося в леске дельфина

Команда волонтёров спасла дельфина-белобочку в Балаклаве, пасть и хвост которого едва не перерезало леской. Утром они вышли в море, чтобы найти травмированное животное. Спасатели нашли подростка-дельфина всего за час. Он продолжал подходить к катерам в поисках еды. Несмотря на низкую температуру воды (13 градусов) волонтёрам удалось поймать дельфина.

Команда провела детальный осмотр животного. Моток лески, запутанный вокруг его рта, закрыл пасть и прошёл под грудными плавниками, свиваясь на хвосте.

Спасение дельфина. Видео © Telegram / Центр «Безмятежное Море»

«Леска сильно прорезала тело и оказалась глубоко под кожей, вызвав гиперплазию и пролиферацию мягких тканей, особенно на роструме и вентральной стороне хвоста», — сообщили участники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

Пасть дельфина оказалась так сильно пережата, что он мог открывать её лишь на несколько сантиметров. В результате дельфин вынужден был «всасывать» рыбу, которую бросали люди. Из-за повреждений он плавал в «сгорбленном» положении. Ограниченные движения, обмотанная пасть и боль вызвали истощение.

Спасатели полностью убрали леску, включая те её части, которые находились в ранах. После этого дельфину оказали ветеринарную помощь. Дельфин охотно съел рыбу с добавленной жидкостью и начал активно плавать.