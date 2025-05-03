В море у Балаклавы нашли дельфина со стянутыми леской клювом и хвостом

В акватории Балаклавы отдыхающие обнаружили молодого дельфина-белобочку со стянутыми леской клювом и хвостом. Как пишет со ссылкой на слова очевидцев Mash на Волне, люди заметили животное во время прогулки на яхте и попытались освободить его от врезавшихся в кожу стяжек, однако полностью удалить их не смогли.