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3 мая, 16:30

В море у Балаклавы нашли дельфина со стянутыми леской клювом и хвостом

В акватории Балаклавы отдыхающие обнаружили молодого дельфина-белобочку со стянутыми леской клювом и хвостом. Как пишет со ссылкой на слова очевидцев Mash на Волне, люди заметили животное во время прогулки на яхте и попытались освободить его от врезавшихся в кожу стяжек, однако полностью удалить их не смогли.

Дельфин с леской на клюве и хвосте. Видео © Telegram / Mash на Волне

В настоящее время за состояние пострадавшего дельфина борются волонтёры. По предварительной оценке специалистов, у млекопитающего сохраняется активность, что даёт надежду на его спасение.

Нейросеть хотят обучить языку дельфинов
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Ранее Life.ru публиковал печальную статистику по Краснодарскому краю — местные экологи в марте обнаружили 104 тела выброшенных на берег дельфинов. Значение не превышает показателей прошлого года, отметили в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа».

Обложка ©

Telegram / Mash на Волне

Юрий Лысенко
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