В море у Балаклавы нашли дельфина со стянутыми леской клювом и хвостом
В акватории Балаклавы отдыхающие обнаружили молодого дельфина-белобочку со стянутыми леской клювом и хвостом. Как пишет со ссылкой на слова очевидцев Mash на Волне, люди заметили животное во время прогулки на яхте и попытались освободить его от врезавшихся в кожу стяжек, однако полностью удалить их не смогли.
Дельфин с леской на клюве и хвосте. Видео © Telegram / Mash на Волне
В настоящее время за состояние пострадавшего дельфина борются волонтёры. По предварительной оценке специалистов, у млекопитающего сохраняется активность, что даёт надежду на его спасение.
Ранее Life.ru публиковал печальную статистику по Краснодарскому краю — местные экологи в марте обнаружили 104 тела выброшенных на берег дельфинов. Значение не превышает показателей прошлого года, отметили в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа».
Telegram / Mash на Волне