Нейросеть хотят обучить разговаривать с дельфинами
Google создала ИИ DolphinGemma для расшифровки языка дельфинов
Дельфины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /muratart
Сотрудники компании Google разработали искусственный интеллект, предназначенный для коммуникации с дельфинами. Об этом сообщается в блоге организации.
Эксперты создали языковую модель под названием DolphinGemma, основанную на предыдущей модели Gemma. С помощью этой программы инженеры смогут интерпретировать звуковые сигналы дельфинов, выявить определённые паттерны и установить контакт с морскими млекопитающими. Новый проект реализуется в сотрудничестве с Wild Dolphin Project (WDP), занимающимся исследованием дельфинов.
В программу была интегрирована библиотека звуков дельфинов, собираемая с 1985 года. Учёные подчёркивают, что не могут с уверенностью утверждать, есть ли у дельфинов слова, однако в проанализированных фрагментах можно заметить определённые закономерности.
В идеальных условиях исследователи смогут расшифровать язык дельфинов и наладить с ними взаимодействие. Первый тестовый запуск DolphinGemma запланирован на лето 2025 года.
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