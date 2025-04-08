В США «воскресили» вымерший 12 тысяч лет назад вид «лютоволков»

Учёным из США удалось «воскресить» вид ужасных волков (dire wolves), вымерших более 12 тысяч лет назад. Исследованиями занималась биотехнологическая компания Colossal Biosciences, сообщает агентство Bloomberg.

«Биотехнологическая фирма из Далласа Colossal Biosciences <...> объявила о новом прорыве в своей революционной миссии по воскрешению вымерших животных. Компания <...> создала трёх ужасных волков — вид, популяризированный фэнтезийным сериалом »Игра престолов«, но не встречавшийся на Земле более 12 тысяч лет», — говорится в сообщении.

Имена волчатам дали необычные — двух братьев назвали Ромулом и Ремом, отсылая к легенде о вскормленных волчицей легендарных основателях Рима, а самке досталось имя Кхалиси. Его позаимствовали из «Игры престолов», данный титул носила героиня Дейенерис Таргариен.

Примечательно, что масса выведенных щенков в 20-25% превышает массу в том же возрасте у представителей ближайшего сохранившегося вида — серых волков. Учёные предполагают, что вес взрослых особей достигнет 63,5 килограммов. Сейчас их содержать на засекреченной территории в Соединённых Штатах. В их рацион входит смесь говядины, оленины и конины, а также специальным кормом.

Для возрождения вида компании пришлось связываться с различными музеями, чтобы добыть необходимые образцы ДНК. В итоге биоматериалы были взяты из черепа возрастом 72 тысячи лет в Айдахо и зуба возрастом 13 тысяч лет в Огайо. Также компания работала с клетками серого волка, модифицируя геном так, чтобы он походил на черты ужасного волка — большие габариты, тяжёлые мышцы, белая шесть.

При это непосредственно в сериале «Игра престолов» вымерший вид сыграли собаки породы северная инуитская и обычные волки.