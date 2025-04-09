Учёный допустил создание гибридного мамонта после эксперимента с «лютоволками»

Научные разработки американских учёных, которые «воскресили» вымерший вид «лютоволков», не помогут вернуть на Землю мамонтов и других доисторических животных. Об этом заявил профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский, который сам занимался аналогичными исследованиями.

«Восстановить исходный генотип очень проблематично, и многое зависит от качества древней ДНК. Но даже при наличии отличного образца мы не сможем провести полную реконструкцию», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Генетик считает маловероятным воссоздание вымерших видов в первозданном облике. По его словам, при лабораторных работах могут быть упущены гены, определяющие эволюцию и адаптацию древних животных. Тем не менее специалист допустил появление неких гибридных вариантов, более близких к современным сородичам.