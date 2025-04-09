Учёный допустил создание гибридного мамонта после эксперимента с «лютоволками»
Генетик Крутовский: Учёные не смогут воскресить мамонтов и другие вымершие виды
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Научные разработки американских учёных, которые «воскресили» вымерший вид «лютоволков», не помогут вернуть на Землю мамонтов и других доисторических животных. Об этом заявил профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский, который сам занимался аналогичными исследованиями.
«Восстановить исходный генотип очень проблематично, и многое зависит от качества древней ДНК. Но даже при наличии отличного образца мы не сможем провести полную реконструкцию», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Генетик считает маловероятным воссоздание вымерших видов в первозданном облике. По его словам, при лабораторных работах могут быть упущены гены, определяющие эволюцию и адаптацию древних животных. Тем не менее специалист допустил появление неких гибридных вариантов, более близких к современным сородичам.
«Если удастся создать волосатого слона, похожего на мамонта, то даже средствами постепенной селекции нельзя будет «дойти» до древнего мамонта. <...> Возможно, удастся восстановить некоторые признаки, такие как шерстистость, отредактировав гены, отвечающие за эти признаки», — полагает учёный.
Напомним, ранее в США «воскресили» вымерший 12 тысяч лет назад вид «лютоволков». По данным СМИ, биотехнологическая компания Colossal Biosciences «создала трёх ужасных волков — вид, популяризированный фэнтезийным сериалом «Игра престолов». После этого писатель Джордж Мартин опубликовал фото с щенком «лютоволка» на руках.