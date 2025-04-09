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9 апреля, 11:18

Автор «Игры престолов» встретился с «лютоволками», которых воскресили учёные

Писатель Джордж Мартин опубликовал фото с щенком «лютоволка» на руках

Писатель Джордж Мартин с лютоволком на руках. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / George R.R. Martin

Писатель Джордж Мартин с лютоволком на руках. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / George R.R. Martin

Автор популярной серии романов «Песнь льда и пламени» американский писатель Джордж Мартин опубликовал снимок, на котором держит на руках «лютоволка». Фотографию он выложил в личных соцсетях на фоне сообщений о том, что учёные «воскресили» вымерший вид волков.

«Лютоволк вернулся», — говорится в его посте.

Мартин добавил, что именно это событие — встречу со щенком «лютоволка» — он недавно анонсировал в личном блоге. Многие фанаты тогда подумали, что автор наконец-то объявит, что наконец закончил очередную книгу саги «Ветра зимы», которая пишется уже 14 лет и должна была выйти в 2014-2015 годах. Наивно с их стороны рассчитывать, что мэтр завершит работу над этим произведением, прежде чем учёные выведут на свет весь бестиарий из его романов, включая драконов.

Ужасный зверь из «Игры престолов»: Зачем генетики возродили лютоволков
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Напомним, недавно стало известно, что американские исследователи из компании Colossal Biosciences восстановили вид «ужасных волков», ставших прообразом для «лютоволков» в «Песни льда и пламени». Сам вид вымер порядка 13 тысяч лет назад. Образцы, необходимые для возрождения вида учёные взяли из множества музеев. Таким образом на свет появились два волчонка — Ромул и Рем. Научным достижением впечатлился американский миллиардер Илон Маск, призвав создать домашних мамонтят.

Юрий Лысенко
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