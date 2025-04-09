Автор «Игры престолов» встретился с «лютоволками», которых воскресили учёные

Автор популярной серии романов «Песнь льда и пламени» американский писатель Джордж Мартин опубликовал снимок, на котором держит на руках «лютоволка». Фотографию он выложил в личных соцсетях на фоне сообщений о том, что учёные «воскресили» вымерший вид волков.

Мартин добавил, что именно это событие — встречу со щенком «лютоволка» — он недавно анонсировал в личном блоге. Многие фанаты тогда подумали, что автор наконец-то объявит, что наконец закончил очередную книгу саги «Ветра зимы», которая пишется уже 14 лет и должна была выйти в 2014-2015 годах. Наивно с их стороны рассчитывать, что мэтр завершит работу над этим произведением, прежде чем учёные выведут на свет весь бестиарий из его романов, включая драконов.