Автор «Игры престолов» встретился с «лютоволками», которых воскресили учёные
Писатель Джордж Мартин опубликовал фото с щенком «лютоволка» на руках
Писатель Джордж Мартин с лютоволком на руках. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / George R.R. Martin
Автор популярной серии романов «Песнь льда и пламени» американский писатель Джордж Мартин опубликовал снимок, на котором держит на руках «лютоволка». Фотографию он выложил в личных соцсетях на фоне сообщений о том, что учёные «воскресили» вымерший вид волков.
«Лютоволк вернулся», — говорится в его посте.
Мартин добавил, что именно это событие — встречу со щенком «лютоволка» — он недавно анонсировал в личном блоге. Многие фанаты тогда подумали, что автор наконец-то объявит, что наконец закончил очередную книгу саги «Ветра зимы», которая пишется уже 14 лет и должна была выйти в 2014-2015 годах. Наивно с их стороны рассчитывать, что мэтр завершит работу над этим произведением, прежде чем учёные выведут на свет весь бестиарий из его романов, включая драконов.
Напомним, недавно стало известно, что американские исследователи из компании Colossal Biosciences восстановили вид «ужасных волков», ставших прообразом для «лютоволков» в «Песни льда и пламени». Сам вид вымер порядка 13 тысяч лет назад. Образцы, необходимые для возрождения вида учёные взяли из множества музеев. Таким образом на свет появились два волчонка — Ромул и Рем. Научным достижением впечатлился американский миллиардер Илон Маск, призвав создать домашних мамонтят.