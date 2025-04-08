Маск после воскрешения вымерших «лютоволков» призвал создать домашнего мамонтёнка

Американский миллиардер Илон Маск призвал к созданию домашнего мамонтёнка после того, как учёные возродили вымерший вид волков. С таким заявлением он выступил в социальной сети Х.

Таким образом бизнесмен прокомментировал свою публикацию в соцсети, где была размещена обложка журнала Time с изображением возрождённого представителя вымершего вида волков.

Как сообщал Life.ru, ранее учёные американской компании Colossal Biosciences смогли восстановить вид так называемых ужасных волков, которые послужили прообразом «лютоволков» из серии романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Этот вид вымер около 13 тысяч лет назад. Для возрождения вида компании пришлось связываться с различными музеями, чтобы добыть необходимые образцы ДНК.