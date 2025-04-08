Ужасный зверь из «Игры престолов»: Зачем генетики возродили лютоволков Специалист по трансгенным животным объяснил Life.ru истинный смысл недавнего громкого эксперимента в США по возрождению лютоволков. 8 апреля, 13:59 Обложка © «Игра престолов» (сериал 2011 – 2019), режиссёры Дэвид Наттер, Алан Тейлор и др., сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин и др. / Kinopoisk

Главная задача возрождения древних лютоволков — не в возвращении этих вымерших животных в природу, заверил старший научный сотрудник Института биологии гена Российской академии наук Алексей Дейкин. По его мнению, этот эксперимент провели ради демонстрации технологий генетического редактирования. «»

— Фирма смогла доказать, что она владеет инструментарием, который позволяет проводить достаточно тонкие эксперименты, генетические и эмбриологические, и готова решать другие задачи. Скорее всего, они рассчитывают на коммерческие заказы, но не на работу с клетками животных, а на биомедицинские заказы. Отбоя от заказов у них не будет. Они вложились в рекламную кампанию, — рассказал Life.ru Алексей Дейкин.

Ранее биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила, что ей удалось воскресить доисторический вид Aenocyon dirus — так называемого Ужасного волка. Он обитал в Северной Америке в эпоху плейстоцена. Последние особи вымерли около 10–13 тысяч лет назад, предположительно, после появления на континенте людей, которые успешно истребляли добычу волков. «Лютоволки» были заметно крупнее современных серых собратьев, которые, впрочем, приходятся им дальними родственниками. Эволюционные биологи установили, что Aenocyon dirus отделились от других ветвей семейства псовых без малого шесть миллионов лет назад.

Щенок выведенного «лютоволка» Aenocyon dirus. Фото © colossal

Многие мало знакомые с древней фауной люди знают об этих животных благодаря популярному сериалу «Игра престолов», в котором эти белоснежные дикие звери играют важную символическую роль. Поэтому можно предположить, что выбор этих животных для «воскрешения» не случаен: он гарантировал интерес широкой публики.

Сообщается, что генетики попытались «воспроизвести» этот вид на основе биоматериала из черепа и зуба Ужасного волка возрастом 72 тысячи лет. Учёные сделали два десятка генетических правок в ДНК серого волка, чтобы добиться сходства с геномом вымершего зверя. Троих модифицированных щенков по кличке Ромул, Рем и Кхалиси выносили суррогатные матери – собаки.

В научном сообществе разразился спор о том, насколько справедливо считать родившихся животных лютоволками. Скептики заявляют, что, по большому счёту, это обычные волки с белой шерстью. Тем не менее щенки, которым сейчас три и шесть месяцев, уже примерно на 20 процентов массивнее обычных волчат в том же возрасте.

Один из выведенных с помощью генной инженерии щенков «лютоволка» Aenocyon dirus. Фото © colossal

— С точки зрения внешнего вида задача выполнена. Волк белый, воет, зубы большие, значит, нашим представлениям о том, как выглядели эти древние предки, соответствует. Задача по тому, чтобы «буковка в буковку» воспроизвести геном, не стояла, поэтому фирма справедливо говорит, что возродила, — считает специалист Института биологии гена.

Алексей Дейкин выразил мнение, что в случае дальнейшего размножения выведенные животные вполне благополучно прижились бы в дикой природе и не вызвали бы никаких серьёзных нарушений в пищевой цепи и вообще в экологии.

— Они сначала съедят всех зайцев, потом начнут есть друг друга, но в какой-то момент будет достигнуто равновесие. Это стандартная экологическая задача «заяц-волк». Зайцев много — волки размножились, съели всех зайцев, а потом волков стало меньше, — разъяснил кандидат биологических наук.

Один из подросших «лютоволков» Aenocyon dirus. Фото © colossal

Но конкретно этих троих особей в природу совершенно точно не отпустят, продолжает он: они слишком нужны для дальнейших наблюдений, исследований, а главное — привлечения внимания. По мнению эксперта, показанные с помощью «лютоволков» генетические технологии в будущем могут принести реальную пользу людям.

— Если бы вдруг они обратили внимание на человека, можно было бы помочь людям, у которых есть генетические заболевания, препятствующие, например, рождению здоровых детей. Как, например, в случае с наследственной глухотой, когда оба родителя глухие, дети у них рождаются глухие, и этот порочный круг разорвать невозможно без применения генетических технологий. Но есть ещё множество заболеваний, 7000 генов у человека связаны с разного рода генетическими дефектами. С этим можно бороться, — подчеркнул Алексей Дейкин.

Авторы Адель Романенкова