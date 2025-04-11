Более 100 погибших дельфинов нашли экологи за март на побережьях Кубани
В Краснодарском крае экологи за март обнаружили свыше 100 мёртвых дельфинов. Эта цифра не превышает прошлогодние показатели периода выброса китообразных. Информацию озвучила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
«Всего в Краснодарском крае за март погибли 104 дельфина. Их находили на пляжах Новороссийска, Геленджика, Мысхако, Анапы, Туапсе, Сочи и Сириуса», — приводит комментарий Болей агентство РИА «Новости».
Дельфины выбрасываются на берег. Видео © Telegram / Delfacenter
Она отметила, что среди найденных дельфинов попались азовки и белобочки с заметными дефектами кожи.
По данным центра, с 2019 по 2023 год в марте фиксировали от 18 до 44 тел дельфинов. В 2024 году эта цифра уже достигла 110. Экологи уточнили, что сезон выброса дельфинов в Чёрном море обычно продолжается с марта по июнь.
Ранее жители Анапы обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Субстанцию назвали «белым мазутом». Элемент появился в субботу на пляжах и в окрестностях города. Позже стало известно, что это пальмовое масло.
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