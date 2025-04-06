На пляжи Анапы выбросило неизвестное белое вещество
Жители Анапы сообщили, что обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Видео опубликовал Telegram-канал «Новороссийск.Today». По словам местных, похожее на пальмовое масло вещество появилось 5 апреля на пляжах и в окрестностях города. Субстанцию уже назвали «белым мазутом».
«У нас белый мазут, весь берег. Пожалуйста, пальмовое масло», — комментирует голос за кадром на одном из роликов.
Белое вещество на пляжах Анапы. Видео © Telegram / novorosstoday
Официально местные власти пока не комментировали ситуацию.
Тем временем туристы пытаются бороться с другой напастью в Анапе, где местные отели отказываются возвращать деньги из-за сорванного отпуска. Например, премиум-отель Mövenpick Resort & SPA должен своим клиентам по 400 тысяч рублей.
Telegram / novorosstoday