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6 апреля, 01:38

На пляжи Анапы выбросило неизвестное белое вещество

Жители Анапы сообщили, что обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Видео опубликовал Telegram-канал «Новороссийск.Today». По словам местных, похожее на пальмовое масло вещество появилось 5 апреля на пляжах и в окрестностях города. Субстанцию уже назвали «белым мазутом».

«У нас белый мазут, весь берег. Пожалуйста, пальмовое масло», — комментирует голос за кадром на одном из роликов.

Белое вещество на пляжах Анапы. Видео © Telegram / novorosstoday

Официально местные власти пока не комментировали ситуацию.

Поднялся из глубины: В Анапе из-за потепления фиксируют новые выбросы мазута
Поднялся из глубины: В Анапе из-за потепления фиксируют новые выбросы мазута

Тем временем туристы пытаются бороться с другой напастью в Анапе, где местные отели отказываются возвращать деньги из-за сорванного отпуска. Например, премиум-отель Mövenpick Resort & SPA должен своим клиентам по 400 тысяч рублей.

Обложка ©

Telegram / novorosstoday

Лия Мурадьян
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