На пляжи Анапы выбросило неизвестное белое вещество

Жители Анапы сообщили, что обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Видео опубликовал Telegram-канал «Новороссийск.Today». По словам местных, похожее на пальмовое масло вещество появилось 5 апреля на пляжах и в окрестностях города. Субстанцию уже назвали «белым мазутом».